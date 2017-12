Nijmegen wil milieuzone voor de hele gemeente

Een milieuzone voor de hele stad kan volgens de gemeente een belangrijke maatregel zijn naar een betere luchtkwaliteit. Door de milieuzone niet te beperken tot het centrum profiteert de hele stad mee, is de gedachte.

Nijmegen wil samen met de transportsector, ondernemers en bewoners, branche-, milieu- en gezondheidsorganisaties bekijken of een milieuzone voor de hele stad mogelijk is.

Het onderzoek naar de milieuzone beperkt zich niet tot het wegverkeer. Nijmegen wil ook een schonere scheepvaart op de Waal. Grote aantallen schepen op deze rivier zorgen voor ongeveer evenveel uitstoot in de stad als de auto's en vrachtwagens op de weg.

Door de sluiting van de kolencentrale van Electrabel eind 2015 daalde de industriële uitstoot. Verder wil Nijmegen onder meer minder autoverkeer in de spits, meer elektrische oplaadpalen en fietspaden en looproutes verbeteren en uitbreiden.

De gemeenteraad van Nijmegen stelde in oktober 2016 de Nijmeegse roetreductienorm vast. Deze roetreductienorm houdt een vermindering van roet in van 40 procent in 2022 ten opzichte van 2014. Om deze zelf opgelegde eis te halen, komt de gemeente met extra maatregelen om in 2022 aan die roetreductienorm te voldoen. Volgens de GGD sterven mensen 13 maanden eerder door vuile lucht dan mensen die daar geen last van hebben.