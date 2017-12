Bryan Linssen na rust bij Vitesse getergd: 'Ik heb de adrenaline gemist'

De training eindigde jolig met het gooien van sneeuwballen aan de rand van het veld. Tijdens het interview met Bryan Linssen werd een grote gym/fitnessbal (zie video, red.) door Thomas Bruns op het hoofd van de Limburger gedrukt. Trainer Henk Fraser kon er wel om lachen en wierp na afloop van de sessie op het koude Papendal misschien nog wel de meeste sneeuwballen van iedereen. Bij Fraser gaat presteren en ontspanning altijd hand in hand.

Ogbeche en Sol

Met de sfeer in de selectie is dan ook niet zo veel mis. Fraser weet echter ook als geen ander dat er woensdag tegen Willem II weer eens een driepunter van Vitesse wordt verwacht. Thuis laat zijn ploeg te weinig zien. 'Als we nog een beetje hoog willen eindigen, moeten we er mogen echt invliegen. Dit is een belangrijke wedstrijd die we absoluut moeten winnen. Tegen een ploeg die wel eens wat onderschat wordt. Zeker voorin hebben ze met Ogbeche en zeker Sol veel kwaliteit. Je moet ze zo veel mogelijk buiten het strafschopgebied houden', aldus Fraser.

Adrenaline

De oefenmeester zal tegen Willem II zeker Bryan Linssen weer opstellen op de linkerflank. De vleugelspits van Vitesse werd gespaard in de Europa League tegen OGC Nice en hoefde ook zondag niet in actie te komen toen de wedstrijd tegen Sparta niet door ging. Linssen staat daarom weer te popelen. 'Ik speelde om de drie dagen. Dat was ik dit seizoen gewend. Nu heb ik bijna twee weken niet gespeeld omdat ik inderdaad rust kreeg tegen Nice. Ik mis die adrenaline dan heel erg, maar die krijg ik morgen weer terug, dus dat ik lekker. Ik voel me fris en heb er ontzettend veel zin in.'

Eerste finale

Willem II moet een prooi zijn voor het kwakkelende Vitesse. Zeker in thuiswedstrijden biedt de Arnhemse club dit seizoen te weinig vermaak. 'Het is duidelijk dat we te wisselvallig zijn. Het was zwaar met heel veel wedstrijden. Nu komen er belangrijke wedstrijden die we moeten winnen als we weer naar boven willen. Morgen is de eerste finale. Deze serie goed doorkomen en dan staan we voor de winterstop weer op een goede plek waar we ook horen', aldus Linssen.