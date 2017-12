Pluimveesector boos: wél vergoeding om fipronil in België, maar hier niet

BARNEVELD - De Nederlandse Vakbond Pluimveehouders vindt het oneerlijk dat Nederlandse kippenboeren geen schadevergoeding krijgen voor de fipronilcrisis en Belgische eierbedrijven wel. 'Wij willen ook een schadefonds', zegt voorzitter Hennie de Haan tegen de NOS.

De Europese Commissie heeft de Belgische regering groen licht gegeven om getroffen pluimveebedrijven financieel te helpen. De Belgische overheid heeft hier, zo meldt de omroep, 21,8 miljoen euro voor gereserveerd.

De schadevergoedingen zullen niet worden gezien als oneerlijke concurrentie. De commissie ziet de crisis, waarbij het giftige bestrijdingsmiddel fipronil in eieren en eierproducten kwam, als een 'uitzonderlijke gebeurtenis'.

De Haan: 'We hopen dat de Nederlandse politici hierdoor op andere ideeën komen. Zo niet, dan willen we op zijn minst dat de pluimveehouders geen facturen hoeven te betalen voor monsters en extra onderzoeken van de NVWA.'

Normaal bedrijfsrisico

Oud-minister Kamp en voormalig staatssecretaris Van Dam hebben steeds in de Tweede Kamer gezegd dat zij het een normaal bedrijfsrisico vinden dat de overheid niet moet vergoeden.

'Het gebeurt elke dag dat bedrijven slachtoffer worden van frauduleuze praktijken van anderen. De overheid is niet in staat om voor al die bedrijven de schade te compenseren', zei Van Dam enkele maanden geleden. Kamp deed dit eind oktober nog eens dunnetjes over: 'Ik acht de directe schade primair een zaak en verantwoordelijkheid van de betrokken bedrijven.'

Te goeder trouw

De boeren waren allemaal te goeder trouw, reageert De Haan. 'Het is eerder de schuld van de NVWA dat het zo lang heeft geduurd. Die wist al in november (2016, red.) dat er iets mis was. Als de NVWA toen had opgetreden dan had dat 180 tot 200 bedrijven met schade gescheeld.'

De bewindslieden dachten dat het hoogst onwaarschijnlijk zou zijn dat de Europese Commissie toestemming zou geven. Maar dat is in het geval van België nu toch gebeurd. Het ministerie van Landbouw wil niet op de zaak ingaan omdat de Europese Commissie het besluit formeel nog niet heeft genomen.

