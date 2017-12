VELP - Zwembad De Dumpel in Velp is weer open. Dat meldt de gemeente Rheden.

Het bad in de Gruttostraat was tweeënhalve dag dicht omdat een deel van het plafond scheef stond.

Uit onderzoek is naar voren gekomen dat het ventilatiesysteem boven het plafond de oorzaak van het scheve plafond was. Het probleem is volgens de gemeente verholpen.

