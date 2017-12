Deel dit artikel:











Cliënten tevreden met nieuwe opzet huishoudelijke hulp Foto: RN7

NIJMEGEN - De nieuwe aanpak van huishoudelijke hulp in de gemeente Nijmegen krijgt in 2017 dezelfde hoge waardering als in de afgelopen jaren: een 8,2. Huishoudelijke hulp wordt nu meer op maat aangeboden.

Geschreven door Mediapartner Omroep RN7

De gemeente onderzoekt twee keer per jaar de tevredenheid van de klant over de huishoudelijke hulp. Vanaf 2016 wordt huishoudelijke hulp in Nijmegen niet langer op basis van uren, minuten en vierkante meters bepaald, maar op basis van het resultaat dat de aanbieder en bewoner samen afspreken. Dit gebeurt onder de noemer ‘Een schoon en leefbaar huis’.