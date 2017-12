'Dood leeuwin had niet voorkomen kunnen worden door verzorgers'

'We evalueren elke dag en we hebben niets gezien wat dit deed vermoeden. Anders hadden ingegrepen', zegt Schoo. Ze heeft kort na de dood van de leeuwin overleg gehad met de verzorgers.

Bekijk hieronder een interview met Wineke Schoo. De tekst gaat verder onder de video.

Publiek

'Het is een diersoort die wij nauw in de gaten houden. We kijken goed naar het gedrag: hoe zit het met de dominantie, wordt er gevochten, wordt er meer of minder gegeten. Maar we hebben niets bijzonders opgemerkt', gaat ze verder.

De leeuwin werd voor het oog van publiek doodgebeten door een mannetjesleeuw. Volgens bezoekers renden de dieren achter elkaar aan, werd er luid gebruld en ontstond er een gevecht in de grot waar de dieren normaal slapen. De bezoekers zijn opgevangen door medewerkers van de dierentuin.

Het leeuwenverblijf is afgezet voor het publiek, want de dode leeuwin ligt nog in het verblijf. De mannetjesleeuw moet eerst op een veilige manier achter de schermen gebracht worden. Daarna kunnen de verzorgers er pas bij.

