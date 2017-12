Deel dit artikel:











Komst asielzoekerscentrum houdt gemoederen flink bezig Foto: Omroep Gelderland

APELDOORN - Er is dinsdagavond veel belangstelling voor de inloopbijeenkomst over het toekomstig asielzoekerscentrum op het GGN-et terrein in Apeldoorn.

Tijdens de bijeenkomst kunnen bewoners het ontwerpbestemmingsplan inzien. Medewerkers van de gemeente, COA en GGNet zijn aanwezig om uitleg te geven en vragen te beantwoorden. Op het GGNet-terrein aan de Deventerstraat in Apeldoorn zijn plannen voor een asielzoekerscentrum, voor in ieder geval 400 asielzoekers. Omwonenden hebben tegen de plannen veel bezwaar, omdat ze vrezen voor overlast. Ook hebben de bewoners nog steeds veel vraagtekens of zo'n groot asielzoekerscentrum nog nodig is nu het aantal vluchtelingen het laatste jaar af nam. In de zaal staat een bewaker. Foto: Omroep Gelderland Bewaking De bewakers zijn er uit voorzorg, omdat de organisatie van de avond geen zin heeft in ongeregeldheden of demonstraties. Bij de ingang staan twee bewakers en in de zaal zijn er twee. Zie ook: Apeldoorners willen kleinschalig azc, burgemeester krijgt petitie aangeboden Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl