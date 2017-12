Oude IJsselbrug van Zutphen weer zo goed als nieuw

Om de verbinding tussen de stadswijk De Hoven en de binnenstad te verbeteren legde de gemeente een breder fiets- en voetpad aan, dat ook veiliger is. Ook kreeg de oude brug een grote onderhoudsbeurt door onder meer een nieuwe laag verf en verlichting.

Twee kleuren

Die verflaag had nogal wat voeten in de aarde, omdat de gemeente Zutphen een deel van de brug ongeverfd liet; het deel dat niet onder handen was genomen bleef beige in plaats van het nieuwe 'Zutphense blauw'.

Vrijwilligers maakten de klus af.

