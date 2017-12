Geitenhouders voeren actie; vandaag besluit over verlengen geitenstop

ARNHEM - Gelderse geitenhouders voeren vandaag actie bij het provinciehuis in Arnhem. Ze doen dat om aandacht te vragen voor de geitenhouderij en de gevolgen die een verlenging van de geitenstop in Gelderland voor hen zal hebben.

Sinds eind augustus mogen geitenhouders in Gelderland niet meer uitbreiden. Daarnaast mogen er ook geen nieuwe bedrijven meer bijkomen. Het besluit in augustus was een tijdelijke noodmaatregel. Provinciale Staten besluiten vandaag of die maatregel met drie jaar wordt verlengd.

Boerenbelangenbehartiger LTO is tegen de verlenging. Volgens LTO is verder onderzoek nodig. Het uitbreidingsverbod is gebaseerd op een onderzoek dat in de provincie Brabant is gedaan en dat onderzoek kan volgens LTO niet zomaar worden vertaald naar de situatie in Gelderland. Bovendien zorgt de maatregel ervoor dat juist ook vernieuwing van stallen niet meer mogelijk is. En vernieuwing is meestal juist goed voor het milieu en voor dierenwelzijn, meent LTO.

Voorzorgsbeginsel

Maar omwonenden zijn juist wel blij met de provinciale maatregel, laat Stichting Leefbaar Buitengebied weten. 'Je moet altijd het voorzorgsbeginsel in acht nemen: dus niet uitbreiden, tot je zeker weet dat er niets aan de hand is', zegt Fred Jansen van Stichting Leefbaar Buitengebied. En uiteindelijk blijkt uit het Brabantse onderzoek dat omwonenden van geitenhouderijen tien procent meer kans op longontsteking hebben.

Jansen pleit ervoor dat de geitenstop blijft. Bovendien wil hij meer onderzoek naar de oorzaak van gezondheidsrisico's voor omwonenden. Jansen: 'De overheid is er niet om een ondernemersprobleem op te lossen, maar is er om burgers te beschermen'.

Onzekerheid

Voor veel boeren is de maatregel moeilijk te verteren. Niet mogen uitbreiden betekent veel onzekerheid. Zoals bijvoorbeeld voor de familie Groot Roessink uit Laren die de kans dat hun bedrijf wordt overgenomen, zien afnemen. En dat heeft Willie Groot Roessink ook uitgebreid verteld op een speciale hoorzitting bij de provincie Gelderland. Daar waren bijna twintig insprekers uit de agrarische sector.

Omwonenden waren er niet. Fred Jansen: 'Wij zijn allemaal vrijwilligers en het is onmogelijk om overal naar toe te gaan. Wij hebben al eerder ons standpunt duidelijk gemaakt, brieven geschreven. Moeten we dan steeds hetzelfde verhaal komen vertellen?'

