VIDEO: megakerstboom wordt opgebouwd

'Het was een hele onderneming', zegt Joeri van Put, Uit hoeveel stalen buizen de boom bestaat weet Put niet. 'Maar de top is 21 meter hoog.' Volgens de gemeente wordt de boom een attractie. 'Ondernemers in het gebied zijn enthousiast', weet wethouder Ine van Burgsteden.

Elke dag zal het licht worden ontstoken door een Arnhemmer, zoals burgemeester Ahmed Marcouch en Tiny Visser van Mantelzorg en Vrijwillige Thuishulp Arnhem.

Foto: Omroep Gelderland.

De eerste keer dat de kerstboom ontstoken wordt, is zondag 17 december. Dat valt samen met de kerstmarkt die op die dag in de Arnhemse binnenstad plaatsvindt.