Rook uit kerk door kapotte cv-ketel

LIENDEN - De hervormde gemeente in Lienden moet mogelijk op zoek naar een nieuwe cv-installatie voor de kerk aan de Papestraat. Er kwam dinsdagmiddag plotseling rook uit de ketel. De rook was aan de buitenkant te zien.

De eerste die de rookpluim zag was de achterbuurman van de kerk, de uitbater van de plaatselijke cafetaria. 'Die heeft meteen 112 gebeld', legt koster van de kerk Teunis van Kalkeren uit.

De brandweer was er snel, maar kon ook snel terug naar de kazerne.

'Installatie pas 5 jaar oud'

De schade valt mee, zegt de koster. Er moet een technicus komen om de oorzaak van de rook te vinden en de ketel te repareren of te vervangen. 'De ketel staat nu uit. Wel vreemd eigenlijk dat dit gebeurt, want de ketel is pas vijf jaar oud.'

Bijeenkomsten in de hervormde kerk, onder meer met kinderen in het Betuwse dorp, gaan deze dinsdagavond gewoon door, zegt de koster. 'Het is niet echt koud als de ketel uitstaat. Dan is het altijd nog 13 à 14 graden. Ach, dan moeten ze hun jas maar aanhouden.'