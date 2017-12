'Ik heb er slecht van geslapen'; bewoners verzorgingshuis balen van verhuizing

De meeste bewoners vinden de opknapbeurt en de verhuizing helemaal niet nodig. Mevrouw Van den Boom woont nu bijna een jaar in Sydehem. Ze zit niet te wachten op verhuizen.

'Ik was hier net gewend en nu moet ik straks weer ergens wennen', klaagt ze. Haar kamer staat nog vol spullen, maar overal zitten stickers op en een aantal dozen is al weg. 'Ik heb er slecht van geslapen vannacht, toch een beetje spanning denk ik.'

Verslaggever Lonneke Gerritsen was bij de verhuizing:

Bewoners hoeven niks te doen

Om de verhuizing voor de bewoners zo prettig mogelijk te maken, hoeven ze zelf helemaal niks te doen. De verhuizers doen alles. Er zijn zelfs foto's gemaakt van de kamerindeling, zodat in Het Weerdje straks alles precies zo kan worden neergezet.

Mevrouw Van den Boom blijft er ondanks de spanning nuchter onder. 'Je moet het maar nemen zoals het komt', zegt ze in dialect. In het najaar van 2018 moet de locatie in Zeddam helemaal opgeknapt zijn en kunnen alle bewoners weer terug.

Foto: Omroep Gelderland