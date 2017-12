Deel dit artikel:











Gaslekkage in wooncomplex Foto: GinoPress B.V.

EDE - Een complex aan de Edisonstraat in Ede is dinsdagmiddag ontruimd vanwege een gaslekkage. In het pand zit een zorginstelling, waar mensen onder begeleiding wonen.

De tien bewoners worden op dit moment elders opgevangen. De lekkage is volgens een woordvoerder nog niet gevonden. Liander is onder meer ter plaatse om de problemen op te lossen. Het is niet bekend hoe lang het nog gaat duren voordat de lekkage is verholpen. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl