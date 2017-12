De Graafschap blijft thuis tijdens winterstop

DOETINCHEM - De Graafschap gaat tijdens de winterstop niet op trainingskamp. De ploeg van trainer Henk de Jong bereidt zich in de Achterhoek voor op de tweede seizoenshelft.

De selectie van De Graafschap gaat na de uitwedstrijd tegen Telstar op 22 december op kerstreces. Vervolgens is de eerste training voor de selectie op woensdag 3 januari. In aanloop naar de tweede seizoenshelft wil De Graafschap nog een aantal oefenwedstrijden spelen. De tegenstanders voor deze duels zijn nog niet bekend.



Vorig jaar gingen de Superboeren tijdens de winterstop drie dagen op trainingskamp in Zeist. In het seizoen 2015/2016 ging De Graafschap voor het laatst in het buitenland op trainingskamp. Toen bivakkeerde de ploeg een week in het Turkse Belek.