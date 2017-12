Deel dit artikel:











Twee mannen opgepakt na misstanden Oranjekazerne Foto: Facebook/Koninklijke Marechaussee

ARNHEM - De Koninklijke Marechaussee heeft twee mannen aangehouden naar aanleiding van de misstanden bij de Luchtmobiele Brigade in de Oranjekazerne in Schaarsbergen. De Volkskrant onthulde de misstanden onlangs, die zich in 2013 voordeden.

De Koninklijke Marechaussee sluit meer aanhoudingen niet uit, schrijft ze op Facebook. Drie militairen keerden na deze misstanden de Luchtmobiele Brigade de rug toe. Een van de slachtoffers deed een zelfmoordpoging vanwege ernstige psychische klachten. Eerder dit jaar deed een slachtoffer aangifte van diverse strafbare feiten. In opdracht van het Openbaar Ministerie onderzocht de marechaussee de zaak. Kijk hier het item terug dat Omroep Gelderland eerder maakte. De tekst gaat verder onder de video. Dit leidde tot de arrestatie van twee mannen. Beiden waren in 2013 militair. Justitie verdenkt ze van mishandeling, militaire aanranding, bedreiging, dwang, belediging, ontucht en verduistering. De marechaussee meldt dat meer aangiftes mogelijk volgen. De twee opgepakte mannen zijn in verzekering gesteld voor drie dagen. Daarna beslist de officier van justitie of ze langer in voorarrest blijven. In het belang van het onderzoek geeft de Koninklijke Marechaussee op dit moment geen verdere details prijs. Zie ook: 'Soldaat deed zelfmoordpoging na misstanden op militaire kazerne'

Advocate soldaat: 'Over elkaar heen plassen alsof het de normaalste zaak van de wereld was'