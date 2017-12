Dak van chemisch lab dreigt te bezwijken door sneeuw

BARNEVELD - Het bedrijf Eurofins Analytico aan de Gildeweg in Barneveld is ontruimd. Door een dikke sneeuwlaag dreigt het dak van het chemische onderzoeksbureau te bezwijken. Volgens algemeen directeur Michiel Wildschut zijn alle 350 medewerkers geëvacueerd. Een deel van het personeel is naar huis gestuurd. De veiligheid is volgens Wildschut niet in gevaar.

Op het dak ligt volgens Wildschut een laag van 40 tot 50 centimeter sneeuw. 'Dat dak heeft in het midden een tussenmuur en daar ligt het dak zwevend op. We zagen vanmiddag dat het dak enkele centimeters doorboog en hebben toen besloten het gebouw te ontruimen', legt hij uit.

Eurofins Analytico is een chemisch lab dat onder meer water- en bodemonderzoek doet. Daarom ligt in het pand chemisch materiaal opgeslagen. Wildschut: 'We hebben de brandweer erbij gehaald om de situatie te beoordelen.' De directeur verwacht in de loop van de middag te horen of de kust veilig is.

'Een deel van de medewerkers is naar huis gegaan en een deel werkt nu op een andere locatie', zegt Wildschut. Hij zegt dat de veiligheid van de medewerkers geen moment in gevaar is geweest.