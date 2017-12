Vitesse zonder gepasseerde Thulani Serero tegen laagvlieger Willem II

ARNHEM - Thulani Serero begint woensdag vrijwel zeker op de bank tijdens de laatste thuiswedstrijd van Vitesse in 2017. Tegenstander is Willem II.

Op de training op het koude Papendal , waar het veld helemaal sneeuwvrij was gemaakt, werd spelverdeler Serero ingedeeld bij de reserves. Dat bleef zo tot het eind. Trainer Henk Fraser wilde nog niet definitief bevestigen dat de Zuid-Afrikaan niet zal starten tegen de Tilburgers (18.30 uur).

Fraser kiest tegen de nummer 14 Willem II weer eens voor Thomas Bruns op het middenveld. De andere twee spelers in die linie zijn Navarone Foor en Mason Mount. Vitesse trainde ook nog een kwartiertje met Luc Castaignos als basisspeler voor woensdagavond en Tim Matavz bij de reserves. Ook over die keuze wilde de trainer zich niet specifiek uitlaten.

Basisplek voor Lelieveld

Julian Lelieveld krijgt tegen de Brabanders weer de voorkeur boven Fankaty Dabo. De 20-jarige Arnhemmer speelde ook al het Europa League duel met Nice, vorige week donderdag. Het is voor het eerst dat de rechtsback in de basis staat dit seizoen tijdens een competitiewedstrijd.

Vier geblesseerden

Vitesse kan niet beschikken over een viertal spelers. Alexander Büttner heeft nog te veel last van een hamstringblessure en trainde apart van de groep. Arnold Kruiswijk traint al weer een tijdje volop mee, maar komt waarschijnlijk voor de winterstop niet meer in actie. Maikel van der Werff ontbreekt ook nog altijd vanwege een knieblessure, terwijl ook Charly Colkett kampt met knieklachten. Colkett verblijft momenteel bij zijn werkgever Chelsea in Londen voor medisch onderzoek.

De Arnhemmers kwamen zondag niet in actie tegen Sparta Rotterdam. Het duel op het Kasteel ging last-minute niet door vanwege de hevige sneeuwval. Na het duel van woensdag in Gelredome speelt Vitesse komende zaterdag weer een uitwedstrijd tegen hekkensluiter FC Twente.