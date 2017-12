Deel dit artikel:











Audrey Hepburn heeft een plein in Arnhem Foto: RTV Arnhem

ARNHEM - De in 1993 overleden Hollywood-actrice Audrey Hepburn heeft sinds dinsdag een eigen plein in de Arnhemse binnenstad. De in 1929 in het Belgische Elsene geboren Hepburn woonde van 1939 tot 1945 in Arnhem. Voor het pleintje achter het nieuwe Focus Filmtheater kon iedereen suggesties inzenden via internet.

Geschreven door Mediapartner RTV Arnhem

De Britse Hepburn is onder meer bekend van films als Breakfast at Tiffany’s, My Fair Lady en Sabrina. In 1939 kwam ze bij haar Nederlandse moeder in Arnhem wonen. Ze woonde onder meer in het Sonsbeekkwartier en op de Jansbinnensingel. In Arnhem zat ze op school en heeft ze ballet- en muziekles gevolgd.



In die jaren trad ze ook al af en toe op. De actrice en haar moeder maakten de verwoesting van Arnhem in 1944 en de bevrijding in 1945 mee. Hepburn is naast een bejubelde actrice ook omstreden. Haar ouders waren onder meer actief voor een fascistische partij in Groot-Brittannië. Op het Audrey Hepburnplein staat een oorlogsmonument.



Het nieuwe straatnaambord werd rond 15.00 uur onthuld. Zie ook: Arnhem krijgt Audrey Hepburnplein