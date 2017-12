Leeuw bijt andere leeuw dood voor ogen van bezoekers Burgers' Zoo

ARNHEM - Verdrietig nieuws uit dierentuin Burgers Zoo' in Arnhem. Een mannetjesleeuw heeft daar, voor het oog van publiek, een vrouwtjesleeuw doodgebeten.

Volgens bezoekers renden de dieren achter elkaar aan en is de vrouwtjesleeuw later dood gevonden. 'We weten niet precies wat er is gebeurd, want er waren geen medewerkers in de buurt', vertelt een woordvoerder. Het dodelijke incident vond plaats in een inham waar geen camera's hangen.

Het leeuwenverblijf is afgezet voor het publiek. De bezoekers zijn opgevangen door medewerkers van de dierentuin.

Het gebeurt vaker dat leeuwen met elkaar vechten, legt de woordvoerder uit. 'Als er nieuwe groepen bij elkaar worden gezet, wordt er gevochten. Het duurt een aantal jaar voordat ze aan elkaar gewend zijn.' De mannetjesleeuw is in Burgers' Zoo geboren en het vrouwtje kwam een aantal jaar terug uit een andere dierentuin. Zij was de laagste in rang.