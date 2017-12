Kunstwerk moet ongelukken voorkomen

Er is dinsdagmiddag een schildering op doek van de Australische kunstenares Jenny McCracken geplaatst op de locatie waar onlangs twee automobilisten per ongeluk in de beek terechtkwamen. 'De tekening trekt de aandacht van passanten en zorgt tegelijkertijd voor een veilige situatie', zo stelt de gemeente.

\McCracken heeft haar werk geïnspireerd op de Caribische zeekoeien van Burgers’ Mangrove, het nieuwste ecodisplay dat op 12 juli officieel werd geopend in Koninklijke Burgers’ Zoo. Het World Street Painting Festival 2017 kende als thema ‘nature’ en om die reden was het Arnhemse dierenpark een belangrijke samenwerkingspartner van de organisatie.



Jenny McCracken maakte afgelopen juli een 3D Street Painting van een Caribische zeekoe met mangrovevlinder in Burgers’ Zoo met een verwijzing naar alle 3D-tekeningen die zichtbaar waren in de binnenstad tijdens het festival. Speciaal voor de locatie aan de Jansbeek heeft Jenny McCracken een Painting gemaakt die direct verwijst naar de zeekoeien uit de Mangrove van Burgers’ Zoo.



Op deze manier wordt de verbinding gelegd tussen de binnenstad en Burgers’ Zoo en vice versa.