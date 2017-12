Zin in Zondag | De dominee komt voorbij | Margot van Veen

Barmhartige Samaritaan

Luister naar het fragment

In het ziekenhuis is er elke zondag een kerkdienst. En dáar, in die ruimte, hangt aan de wand een mozaïek van de barmhartige Samaritaan.

Het mozaïek, is indertijd meegekomen uit het –toenmalige- Pius-ziekenhuis in Harderwijk.

Afgebeeld is een man. De Samaritaan,

die zich buigt over een ander mens die op de grond ligt.

Het mozaïek is aan het Pius-ziekenhuis gegeven

uit dank, dat in de 2e Wereldoorlog onderduikers verborgen waren in het ziekenhuis.

Na sluiting van het Pius is dit mozaïek meeverhuisd naar het St Jansdal ziekenhuis, en daar is het het beeld geworden

voor de zorg die we willen geven aan elkaar.

Het verhaal van de barmhartige Samaritaan is één van de allerbekendst verhalen uit de Bijbel. Jezus brengt hem ter sprake als antwoord op de levensgrote vraag: "wie is mijn naaste?"

De vraag naar onze naaste is een belangrijke. Wie is onze naaste?

Wellicht kent u het verhaal van de barmhartige Samaritaan.

Een man is onderweg en trekt langs een gevaarlijke weg,

door onherbergzaam gebied.

Plots wordt hij overvallen en rovers slaan hem half dood

En laten hem langs de kant van de weg liggen.

Vandaag noemen wij dat zinloos geweld,

maar het is van alle tijden.

Soms is er een motief, maar vaak niet.

Toevallig komt er iemand langs.

die met een wijde boog om de man heengaat.

Zo ook als even later nog een man langs komt.

Waarom steken ze geen hand uit?

Misschien om dezelfde reden die wij hebben om niet in te grijpen.

Onzekerheid? Angst? Wat gebeurt er als je je er mee bemoeit?

En dan komt van onverwachte kant hulp.

Van iemand van wie je het níet zou verwachten.

Een Samaritaan, veracht door veel mensen.

Deze Samaritaan wordt geraakt door dat slachtoffer langs de weg en ziet naar hem om.

Hij verbindt de wonden,

en brengt hem naar de dichtstbijzijnde herberg.

Jezus vraagt: wie van deze drie is de naaste geweest,

of geworden, van de man die door de rovers is overvallen?

En er is maar één antwoord mogelijk: de Samaritaan.

De naaste was degene die zorg heeft gegeven aan het slachtoffer.

Wie is in uw omgeving uw naaste?

Mijn naaste is degene die míj barmhartigheid bewijst.

Het is de medemens die mij de helpende hand biedt.

Degene, die risico’s voor mij wil lopen,

iets van Gods barmhartigheid in mijn bestaan brengt,

verantwoordelijkheid voor mij wil dragen,

mij op de been helpt.

Mijn naaste is degene die mij helpt

en zo iets van God laat zien.

Het verhaal van de barmhartige Samaritaan roept ons op om oog te hebben juist voor degene die er is voor u.

Wie is úw naaste?

Jezus wijst ons op de weg van barmhartigheid.

De weg van liefde, vrede en recht.

Laten we liefhebben: onze naaste, onszelf en God.

God, die een hart heeft voor mensen,

heeft ons het hart gegeven om te zien.

Want in zijn wereld gaan mensen niet verloren.