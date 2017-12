Celstraffen voor gooien met kraaienpoten

ARNHEM - De rechtbank in Arnhem heeft vier mannen uit Roemenië veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven maanden. Ze braken in bij een tankstation in Wekerom en gooiden tijdens een wilde achtervolging op de A1 bij Apeldoorn onder andere kraaienpoten richting politieauto's.

De mannen braken op 30 maart in bij een tankstation in Wekerom en gingen er met sigaretten vandoor. De politie kreeg de vluchtauto op de A1 bij Apeldoorn in het vizier en zette de achtervolging in.

Tijdens de achtervolging reden de mannen met hoge snelheden over autowegen en fietspaden. Ook gooiden ze kraaienpoten uit hun rijdende auto om de politie te belemmeren. Twee politiewagens zijn over de kraaienpoten gereden. Als één van de politieauto's een klapband zou hebben gekregen, dan had het volgens het OM fataal kunnen aflopen.

Straf fors lager

Daarom eiste de officier van justitie voor alle mannen een gevangenisstraf van 5 jaar. Ook vroeg ze een ontzegging van de rijbevoegdheid van 18 maanden. De rechtbank kwam tot een veel lagere straf omdat ze de mannen heeft vrijgesproken van poging tot doodslag.

Wel moeten de Roemenen een schadevergoeding van ruim 200 euro betalen aan de benadeelden.

Zie ook: