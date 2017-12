Deel dit artikel:











Nijmegen steekt ton in project voor dak- en thuislozen Foto: RN7

NIJMEGEN - Housing First, een methode in de zorg waarbij dak- en thuislozen met een langdurig zorgverleden een woning krijgen aangeboden zonder voorafgaand doelstellingen te formuleren, is in 2017 opgenomen in het reguliere aanbod. Zowel zorgaanbieders als gemeente beschouwen Housing First als een zinvolle aanvulling op het bestaande zorgaanbod.

Geschreven door Mediapartner Omroep RN7

De bewoner accepteert met de woning ook de noodzakelijke zorg. De eerste twee jaar van de bewoning staat het huurcontract op naam van de zorgaanbieder, in dit geval het Leger des Heils. Daarna gaat het huurcontract in principe over op de naam van de bewoner en gaat de zorg over in reguliere ambulante zorg. Subsidie Het college in NIjmegen stelt voor een subsidiebedrag van in totaal 107.301 euro beschikbaar te stellen voor de uitbreiding van het aantal trajecten van 6 naar 11 dit jaar. In 2018 gaat de uitbreiding verder naar 20 gelijktijdige trajecten.