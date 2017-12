Goed plan of weggegooid geld?

De Betuweroute wordt nu voornamelijk gebruikt voor het transport van goederen van de haven van Rotterdam naar het Duitse achterland. De provincie en verschillende ondernemers vinden dat Gelderland meer van deze spoorverbinding zou kunnen profiteren.

De mogelijkheid van de overslag van goederen maakt het voor veel bedrijven aantrekkelijk om zich in de regio te vestigen of er te blijven. Woensdag nemen Provinciale Staten van Gelderland een besluit over het doorzetten van de plannen. Die vragen van de toekomstige exploitant, maar ook van de provincie, om een forse investering.

Omwonenden niet overtuigd van de noodzaak

Koos Nijssen woont in de buurt van de locatie van de toekomstige railterminal. Hij is actief in de groep Leefbaar Reeth. Hij twijfelt sterk aan het nut van een overslagpunt. Nijssen stelt dat de Betuweroute nog steeds met verlies draait. Hij vindt het niet logisch als er dan weer opnieuw een grote investering wordt gedaan. Toch is hij realistisch. Hij denkt dat de provincie de plannen gewoon doorzet.

Nijssen wil als omwonende graag betrokken blijven bij het verder ontwikkelen van de plannen. Hij ziet nu vooral liever geen ontsluitingsweg achter zijn huis komen. Hij denkt dat een weg langs de andere kant van het spoor net zo goed of misschien nog wel beter is. Hij hoopt het mooie landschap achter zijn woning juist te kunnen behouden.

Er zijn er meer in Reeth die er zo over denken. Buurtbewoonster Dia Vennis bijvoorbeeld wil ook graag blijven meepraten. Een ontsluitingsweg aan de andere kant van het spoor is volgens haar ook een veiligere optie voor de fietsers langs de provinciale weg.