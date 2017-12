Deel dit artikel:











Oud en Nieuw 1944-1945: in plaats van vuurwerk, mitrailleurschoten Willem van Houtum - familiearchief Van Houtum

UGCHELEN - Op 31 december 1944 schrijft Willem van Houtum uit Ugchelen in zijn dagboek: Klokslag twaalf uur schieten de Duitsers in Apeldoorn met mitrailleurs, geweren en pistolen in de lucht. Het luchtdoelgeschut lost een aantal schoten. Te midden van het lichten van de granaten is een lichtbol van een V-2 te zien die langzaam omhoog gaat. Vorige jaren is zo'n Duits Nieuwjaarschieten niet voorgekomen.

Het volledige, zeer uitgebreide dagboek van Willem van Houtum en oorlogsdagboeken van andere Apeldoorners zijn online te lezen in de Oorlogskroniek van Apeldoorn.