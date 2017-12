Sneeuwloos dak verraadt wietkweker

Op het dak van een hoekwoning aan de Tinnegieter was de sneeuw gesmolten, wat mogelijk duidde op de aanwezigheid van een hennepkwekerij. Toen agenten een kijkje namen op het adres, werd dat vermoeden bevestigd. Op de zolderverdieping stond een onbekend aantal hennepplanten.

De warmte die van de kweekapparatuur af kwam, verliet de woning door een opening onder de dakpannen. Hierdoor lag er minder sneeuw op het dak.

Ook in deze hennepkwekerij trof de politie naar eigen zeggen een levensgevaarlijke situatie aan, omdat met de elektriciteit was geknoeid. Of er al aanhoudingen zijn verricht, is niet bekend.

Foto: Wijkagent Groenlo