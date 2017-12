Vijf jaar cel voor gewapende overvallen in Nijmegen

ARNHEM - Een 21-jarige man uit Nijmegen is dinsdag veroordeeld tot vijf jaar cel voor het plegen van twee overvallen en verboden wapenbezit.

De destijds 20-jarige Nijmegenaar pleegde in augustus overvallen op een cafetaria en de winkel op station Dukenburg in Nijmegen. De man bedreigde slachtoffers met een vuurwapen en schoot in de lucht.

De overvallen hebben een grote impact op het leven en functioneren van de slachtoffers. Zij voelen zich onveilig, lieten zij in een slachtofferverklaring weten. De rechtbank in Arnhem rekent het de man zwaar aan dat hij alleen oog had voor zijn eigen financiële belang.

De man moet de cel in de materiële en immateriële schade aan de slachtoffers vergoeden. Hij is eerder voor een soortgelijk delict veroordeeld.

