Blijf extra alert op de weg! Gladheid houdt tot woensdagochtend aan

ARNHEM - Wie in Gelderland de weg op gaat, moet nog tot woensdagochtend rekening houden met gevaarlijke rijomstandigheden door gladheid.

In het hele land is code geel van kracht, behalve op de Waddeneilanden. De waarschuwing van het KNMI geldt tot woensdagochtend 7.00 uur.

Volgens het weerinstituut is het dinsdagmiddag plaatselijk verraderlijk glad door sneeuwresten of een winterse bui. In de avond en nacht kan het ook glad worden door bevriezing van natte weggedeelten.

Woensdagochtend loopt de temperatuur op. De gladheid verdwijnt dan, maar het duurt nog wel een tijd voordat alle sneeuw is gesmolten.

