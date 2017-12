Loonsverhoging voor medewerkers kartonfabriek, staking gaat niet door

EERBEEK - Medewerkers van kartonfabriek Pillopak in Eerbeek krijgen een structurele loonsverhoging van vijf procent. Dat is het resultaat van een cao-akkoord tussen de directie en vakbond FNV.

Belangrijk punt in de onderhandelingen was de ongelijkheid tussen 'oude' en 'nieuwe' werknemers. Werknemers die na 2010 bij Pillopak zijn begonnen, kregen lagere lonen en moesten een hogere pensioenpremie betalen dan werknemers die voor 2010 in dienst zijn gekomen.

Afgesproken is nu dat er een onderzoek komt om de twee loonschalen naar elkaar toe te laten groeien. Ook komt er een onderzoek naar de werkdruk.

De vakbond had gedreigd met een staking om de eisen kracht bij te zetten. Door het akkoord is de werkonderbreking van de baan.

