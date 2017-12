Deel dit artikel:











Deze sneeuwpop blijft niet lang staan Gelukkig hebben we de foto's nog - Foto: Jurgen Lucassen

WAGENINGEN - Wie naar buiten keek had het al gezien: het dooit en de zon is weer terug. Lekker voor mensen die de sneeuw beu zijn, maar wie net een sneeuwpop had gebouwd, kan daar niet lang van genieten.

Dat komt vooral door de regen van woensdag, weet meteoroloog Margot Ribberink van MeteoGroup. Vandaag kan er nog wel wat sneeuw vallen, maar dat is vooral de natte variant. Vanmiddag valt er lokaal nog een regen- of hagelbui. Het blijft fris: maximaal 2-3 graden. De minimumtemperatuur ligt komende nacht rond het vriespunt, in de nacht kan dat wat gladheid veroorzaken. De verwachting is wel dat de gladheid tegen de ochtend weer voorbij is. Woensdag gaat het flink regenen en die neerslag zorgt ervoor dat er van de sneeuw weinig meer overblijft. De dagen daarna loopt de temperatuur ook weer wat op, tot 6 graden in het weekend. De verwachting voor de komende dagen: Zie ook: het uitgebreide weerbericht Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl