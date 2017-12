Boek over Puttense moordzaak is 'pijnlijk' en 'niet overtuigend'

ARNHEM - 'Wat mij betreft had hij het boek niet hoeven schrijven,' reageert de vader van Anneke van der Stap op het boek van wetenschapsfilosoof Ton Derksen uit Nijmegen. Volgens Derksen is Ron P. onterecht veroordeeld voor de Puttense moordzaak en is hij ook onschuldig in de zaak van Anneke van der Stap.

De Rijswijkse studente wordt in 2005 dood gevonden langs de kant van de weg. In 2005 wordt Ron P. door het hof veroordeeld voor doodslag.

Afgelopen week kreeg vader Harry van der Stap een e-mail van Ton Derksen: 'Met de nodige schroom benader ik u om te vertellen dat mijn boek Dubbel gedwaald uitkomt.'

'Ik zit niet te wachten op het boek'

Van der Stap waardeert de brief, maar zit niet te wachten op het boek: 'Je kan overal wel iets uithalen. De rechter en het hof hebben hem in beide zaken veroordeeld. Ik twijfel niet aan zijn schuld.'

Van der Stap gaat het boek dan ook niet lezen: 'Het boek levert geen toegevoegde waarde op en het is heel pijnlijk.'

'Guilty as hell'

Als hoogleraar aan de VU wordt Peter van Koppen vaak gevraagd in coldcasezaken. Hij kent de Puttense moordzaak goed en heeft het boek vluchtig doorgelezen. Hij is niet erg enthousiast over Dubbel gedwaald.

Hij vindt dat Derksen naar het bewijsmateriaal heeft gekeken zoals Van Koppen dat zijn studenten leert: zoek tegenargumenten. 'Ik had ook zo'n boek kunnen schrijven.' De rechtspsycholoog verwijt Derksen niet naar het grote geheel te hebben gekeken: 'Derksen maakt een beginnersfout. Al met al ligt er veel bewijsmateriaal tegen Ron P, hij is guilty as hell.'

Anja du Bois

'Ik heb het boek niet gelezen en dat ga ik ook niet doen. Ik denk dat ik er alleen maar boos om word.' Anja du Bois baalt vooral van de media-aandacht voor dit boek.

'Weer die foto's van mij en mijn man in de krant' Anja du Bois - vrouw Herman du Bois

Haar man zat samen met Wilco Viets 7 jaar ten onrechte vast voor het vermoorden en verkrachten van Christel Ambrosius. 'Nu krijgen we weer alles over ons heen. Dat vind ik jammer. We willen na 23 jaar gewoon een keer rust.'

'Conclusies erg snel getrokken'

Misdaadverslaggever Peter R. de Vries is jarenlang een van de aanjagers geweest om de twee onterecht veroordeelden vrij te pleiten.

Hij heeft het boek nog niet helemaal gelezen, maar zegt tot nu toe niet overtuigd te zijn van de conclusies van Derksen. 'Ik moet mijn eindoordeel opschorten tot ik het helemaal uit heb, maar de tussenstand is dat ik vind dat de conclusies erg snel zijn getrokken.'

Toch houdt hij de mogelijkheid van een dwaling open: 'Ik ben 120% overtuigd dat Ron P. de moordenaar is, maar het zou arrogant zijn om te zeggen dat ik het niet mis kan hebben.' Hij is niet heel enthousiast over het werk van Derksen: 'Het is bijna zo dat als je een dossier op zijn bureau gooit, dat je dan drie maanden later een gerechtelijke dwaling krijgt.'

Onschuldig

Derksen is er zich van bewust dat hij met zijn boek de nabestaanden geen plezier doet. Toch stelt hij dat een onschuldige geholpen moet worden, ook nu de nabestaanden van deze twee vrouwen weer geconfronteerd worden met hun dood.

