Boswachter zoekt goede ideeën, want steeds meer mensen houden van wild

RADIO KOOTWIJK - Het wordt steeds drukker bij het wildkijkscherm in Hoog Buurlo. Zo druk zelfs, dat de plaats de drukte niet goed aan kan. Daarom wil Staatsbosbeheer een nieuwe wildobservatieplaats bouwen. De vraag is nu: hoe moet die eruit komen te zien?

Boswachter Laurens Jansen van Staatsbosbeheer heeft een wedstrijd uitgeschreven en roept iedereen op om een goed voorstel te delen. Niet alleen ideeën over het wildkijkscherm zelf zijn welkom, maar ook over de informatievoorzieningen en de inrichting van het gebied.

Bij de ideeën moet wel rekening worden gehouden met mindervaliden, want het huidige wildkijkscherm is nu voor die groep niet goed toegankelijk. De beste twee of drie voorstellen worden gebruikt bij de bouw van de wildobservatieplaats.

Crowdfunding

Voor het bouwwerk is 20.000 euro nodig. Staatsbosbeheer wil de helft van dat geld ophalen met de crowdfundingsactie. De teller staat tot nu toe op bijna 3600 euro.

Ideeën zijn welkom bij boswachter Laurens Jansen, via deze website