Dode zwanen in Harderwijk hadden geen vogelgriep, maar wat dan wel?

Dit jaar zijn er al bijna 20 dode zwanen aangetroffen in Harderwijk. De meeste lagen in het gebied bij nieuwbouwproject Waterfront achter het Dolfinarium. Omdat onlangs bij een bedrijf in het nabijgelegen Biddinghuizen vogelgriep is aangetroffen, is onderzocht of de zwanen besmet waren met dit virus. Maar dat blijkt dus niet het geval.

De plek waar de meeste dode zwanen zijn gevonden (tekst gaat verder onder de video):

Geen idee

'We hebben drie dode waterdieren laten onderzoeken: een meeuw, eend en een zwaan. Allemaal hadden ze geen vogelgriep', vertelt een medewerkster van de dierenambulance. Ze kreeg de uitslag deze dinsdag binnen. 'We hebben werkelijk geen idee waar de zwanen aan zijn overleden. Het is ook niet duidelijk of ze vergiftigd zijn.'

Mensen die in Harderwijk een dode of zeer verzwakte zwaan zien, wordt verzocht dit direct te melden bij de Dierenambulance Ermelo-Harderwijk.

