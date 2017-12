Deel dit artikel:











Gestolen pinpas gebruikt in Nijmegen

ARNHEM - Na een woninginbraak op zondag 19 maart in Bergambacht (Zuid-Holland) wordt diezelfde dag een gestolen pinpas gebruikt in Nijmegen. Een verdachte is inmiddels bekend, wie is de andere?

De gestolen pinpas wordt gebruikt bij een eetgelegenheid in Nijmegen. Dit is de verdachte die nog gezocht wordt. Hij betaald hier wat eten met de gestolen pas. Mogelijk is de verdachte ook betrokken geweest bij de woninginbraak in Bergambacht. Signalement Het gaat om een man

Tussen de 35 en 45 jaar oud

Hij is licht getint

Kalend of afgeschoren haar

Hij droeg tijdens het pinnen in Nijmegen een blauwe jas met zwarte stukken op de schouders en ellebogen Tips: 0800-6070/0800-7000 Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl