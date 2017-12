Stomdronken automobilist rijdt door na aanrijding

ERMELO - De politie heeft maandagmiddag in Ermelo een stomdronken automobilist van de weg gehaald.

Volgens wijkagent Jelle van Heerikhuize blies de bestuurder 1400 ug/l, terwijl maximaal 220 ug/l is toegestaan. 'Een niet vaak geziene score qua alcoholgebruik', twitterde de politieman.

De automobilist was die middag in het centrum van Putten betrokken bij een lichte aanrijding en daarna doorgereden. Hij viel door de mand toen agenten hem lieten blazen. De man is zijn rijbewijs kwijt en moet zich voor de rechter verantwoorden.