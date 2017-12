Provincie voelt zich niet serieus genomen en slaat hardere toon aan over Lelystad Airport

ARNHEM - De provincie Gelderland wil niet meewerken aan uitbreiding van Lelystad Airport als er niets verandert aan de geplande vliegroutes. Dat schrijft het provinciebestuur in een brief aan minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat.

De provincie wil dat opnieuw zorgvuldig gekeken wordt naar de procedure voor de uitbreiding van het vliegveld in Flevoland. Het is de bedoeling dat Lelystad vanaf april 2019 vakantievluchten van Schiphol overneemt.

Om vluchten van en naar de nationale luchthaven niet in de weg te zitten, mag vliegverkeer van Lelystad lang op minimaal 1800 meter hoogte vliegen. Een deel daarvan gaat over de Veluwe. Omwonenden zijn bang voor overlast.

'We roepen de minister op meer tijd te nemen. Ik ben bang dat het allemaal zo snel moet dat er niet meer zorgvuldig wordt nagedacht,' vertelt verantwoordelijk gedeputeerde Josan Meijers in reactie op de brief.

Informatie uit de media

In oktober zegde toenmalig staatssecretaris Dijksma toe de informatievoorziening te verbeteren, maar dat is volgens gedeputeerde Meijers niet gebeurd. 'Het proces rond de uitbreiding van Lelystad zit tot nu toe vol verrassingen.'

Het meest recente voorbeeld is het plan om een wachtgebied voor vliegtuigen (een soort parkeerplaats in de lucht) te verplaatsen van Overijssel naar Gelderland. 'Dat hebben we uit de media moeten horen en niet van het ministerie. Die informatievoorziening is niet zorgvuldig,' zegt Meijers.

In de brief schrijft het bestuur van de provincie dat ze zich tot nu toe constructief heeft opgesteld en dat ze voordelen ziet van de luchthaven in Lelystad, maar dat niet tegen elke prijs wordt meegewerkt. De provincie wil harde garanties dat het luchtruim opnieuw wordt ingedeeld en dat de vliegroutes aanmerkelijk verbeteren.

'Dit is voor niemand goed'

Formeel heeft de provincie geen wettelijke bevoegdheid, maar de provincie neemt met de brief een stevige politieke positie in. 'We kunnen alleen de Tweede Kamer en de minister vragen er kritisch naar te kijken. We zeggen nu: zo moet u het niet doen minister, dit is voor niemand goed. Niet voor Gelderland, niet voor Nederland en voor de ontwikkelingen die we allemaal nodig vinden,' zegt gedeputeerde Meijers.

Woensdag is een debat in Provinciale Staten over de lage vliegroutes boven Gelderland.

