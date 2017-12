Deel dit artikel:











Op vier plekken vuurwerkverkoop in de gemeente Rheden

RHEDEN - Op vier plekken in de gemeente Rheden kan er eind dit jaar vuurwerk gekocht worden. Twee winkels in Velp en twee in Dieren hebben een vergunning van de gemeente Rheden gekregen.

Geschreven door Mediapartner Studio Rheden

Het gaat om Veldman Sport en de Gelderse IJzerhandel in Velp en Stout en De Witte Schuur in Dieren. Aan de verkoop van vuurwerk zijn strenge regels verbonden. Vuurwerk mag op 28, 29 en 30 december verkocht worden. Het afsteken mag alleen op Oudejaarsavond van 18.00 tot 02.00 uur.