Arrestant vernielt politiewagen met kopstoot

ZUTPHEN - Een arrestant heeft maandagavond in Zutphen een ruit van een politiewagen vernield. Ook bedreigde en beledigde hij agenten.

De politie kreeg rond 21.30 uur een melding van een vechtpartij aan de Van der Vegtestraat. Toen agenten ter plaatse kwamen, rende een van de partijen weg richting de Polsbroek. Daar kon de verdachte, een 28 jarige Zutphenaar, worden aangehouden.

De man bleek even daarvoor te hebben gedreigd met een mes. Ook had hij een ruit van een woning vernield. Tijdens de rit naar het politiebureau kopte de Zutphenaar een ruit van de dienstauto in en bedreigde en beledigde hij de agenten. Die deden hiervan aangifte.