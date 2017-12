Geen nieuwe vogelgriepbesmettingen; bedrijven weer bereikbaar

BIDDINGHUIZEN - De vier boerderijen rond de met vogelgriep besmette eendenboerderij in Biddinghuizen zijn vogelgriepvrij. Het vervoersverbod dat minister Carola Schouten van Landbouw had ingesteld, wordt daarom versoepeld.

Op het bedrijf in Flevoland, dat op enkele kilometers van de Gelderse grens ligt, werd vrijdag een zeer besmettelijke variant van de vogelgriep geconstateerd. De ongeveer 16.000 vleeseenden zijn nog diezelfde dag geruimd.

Pluimveeboeren mochten in een straal van 10 kilometer rond de besmette boerderij geen dieren, eieren of mest meer vervoeren. Binnen die afstand vielen in ieder geval twee Gelderse bedrijven die werken met pluimvee. Het ging om een slachterij in Nunspeet en een bedrijf in Oosterwolde.

Het ministerie heeft nu routes aangewezen waarlangs de bedrijven weer bereikbaar zijn. Er zijn wel extra regels van kracht. Pluimvee in heel Nederland moet voorlopig nog wel binnenblijven.

