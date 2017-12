Wat doen leraren op deze stakingsdag? Samen naar de bios bijvoorbeeld

WEZEP - Tienduizenden kinderen in Gelderland hebben vandaag een vrije dag. Niet omdat het sneeuwt, maar omdat meesters en juffen het werk neerleggen. De stakende leerkrachten protesteren tegen de volgens hen te lage salarissen en te hoge werkdruk.

Het gaat om de tweede landelijke staking. De ontevreden leerkrachten, onder leiding van actiegroep 'PO in actie', willen 1,4 miljard euro extra om de salarissen te verhogen en de werkdruk te verlagen. Daarbij vinden de leraren het oneerlijk dat hun collega's in het voortgezet onderwijs meer verdienen. De meeste scholen in het basisonderwijs betalen de leerkrachten vandaag gewoon door. Volgens de onderwijsbonden doet het merendeel van de 60.000 leerkrachten op basisscholen mee aan de staking.

Behalve de kinderen hoeven ook de leraren vandaag niet aan de bak. In Winterswijk en omgeving wordt het werk neergelegd op 16 basisscholen. De 50 onderwijzers komen niet bij elkaar op school, maar in de plaatselijke bioscoop. Daar bekijken ze de film Loving Vincent, vertelt initiatiefnemer Reinout Smilde op Radio Gelderland. Hij heeft les op de basisschool van Miste en Corle. Na de film wordt er tijdens de lunch in informele sfeer gepraat over de werkdruk.

In Kapel-Avezaath steken de meesters en juffen van De Hoge Hof de handen uit de mouwen. Ze gaan aan de slag bij een verzorgingshuis in Tiel. 'In de zorg hebben ze geen tijd voor extra dingen', vertelt juf Kim van der Ende. 'Daarom gaan wij kerstbomen versieren en opzetten. Daar komen ze bijna niet aan toe, maar voor de cliënten is het wel belangrijk.'

Te laat om mee te doen

Niet alle scholen doen mee. De Rank in Wezep bijvoorbeeld. 'Wij vinden dat staken iets is wat echt uit de docenten zelf moet komen', vertelt directeur Ben Kanis. 'Deze keer wilden zij de begrotingsbehandeling van Onderwijs in de Tweede Kamer afwachten. Maar ze vonden dat dat pas zo laat was (op 5 december) dat je daarna niet nog kunt besluiten om mee te staken. Dat is te kort dag voor de ouders.'

Verslaggever Vera Eisink was op basisschool De Rank in Wezep:

