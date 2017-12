Opnieuw lege klaslokalen door staking meesters en juffen, maar niet overal

WEZEP - Tienduizenden kinderen in Gelderland hebben vandaag een vrije dag. Niet omdat het sneeuwt, maar omdat meesters en juffen het werk neerleggen. De stakende leerkrachten protesteren tegen de volgens hen te lage salarissen en te hoge werkdruk.

Het gaat om de tweede landelijke staking. Anders dan bij de eerste staking in oktober zijn er geen grote manifestaties. Wel worden er lokale bijeenkomsten in het land gehouden.

De ontevreden leerkrachten, onder leiding van actiegroep 'PO in actie', willen 1,4 miljard euro extra om de salarissen te verhogen en de werkdruk te verlagen. Daarbij vinden de leraren het oneerlijk dat hun collega's in het voortgezet onderwijs meer verdienen.

Op Radio Gelderland belden we met twee leraren die wel staken en een ouder die het niet eens is met de staking:

De meeste scholen in het basisonderwijs betalen de leerkrachten vandaag gewoon door. De Algemene Onderwijsbond ziet deze ronde wel een toename van scholen die loon inhouden voor de niet-gewerkte dag. Volgens de onderwijsbonden doet het merendeel van de 60.000 leerkrachten op basisscholen mee aan de staking.

Te laat om mee te doen

Niet alle scholen doen mee. De Rank in Wezep bijvoorbeeld. 'Wij vinden dat staken iets is wat echt uit de docenten zelf moet komen', vertelt directeur Ben Kanis. 'Deze keer wilden zij de begrotingsbehandeling van Onderwijs in de Tweede Kamer afwachten. Maar ze vonden dat dat pas zo laat was (op 5 december) dat je daarna niet nog kunt besluiten om mee te staken. Dat is te kort dag voor de ouders.'

