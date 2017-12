Pas op! De hele ochtend nog verraderlijk glad

ARNHEM - Wie vanochtend de weg op gaat, moet rekening houden met gladde wegen. Het KNMI heeft code geel afgegeven. Die geldt tot 12.00 uur.

'Op veel plaatsen is het verraderlijk glad door bevriezing van natte weggedeelten en sneeuwresten', waarschuwt het KNMI. Automobilisten wordt aangeraden de snelheid aan te passen.

VID verwacht drukke ochtendspits

De VerkeersInformatieDienst (VID) verwacht vanwege de gladheid een drukke ochtendspits. Bovendien trekken er winterse buien over het land. In de tweede helft van de ochtendspits zal er waarschijnlijk wat minder verkeer op de weg zijn als gevolg van de landelijke lerarenstaking.

'Dan melden vaak de ouders van schoolgaande kinderen zich in de ochtendspits (vanaf +/- 08.30 uur). Die groep is dinsdagochtend kleiner, waardoor het (iets) minder druk op de weg is', legt de VID uit.

Vanavond is het droog en klaart het op. Bij temperaturen dalend tot het vriespunt kan het opnieuw plaatselijk glad worden.

