Wegen rond de Noord-Veluwe afgesloten vanwege bijna omvallende bomen

EPE - Op de Noord-Veluwe zijn een aantal wegen sinds maandagavond afgesloten. Door de sneeuwval is het door vallende takken te gevaarlijk om te rijden, laat de gemeente Elburg weten.

Het gaat om twee wegen rondom het schietterrein bij 't Harde die zijn afgesloten:

N309 tussen 't Harde en Epe vanaf het spoor tot de rotonde Soerelseweg

Zuidweg en Nieuwe Zuidweg tussen de N309 en de Kamperweg.

Verslaggever Vera Eisink is op de N309 tussen 't Harde en Epe. Takken vallen daar op de weg en bomen dreigen om te vallen. 'Het is onverantwoord mensen hier te laten rijden', zegt Toine Peters van de provincie. 'We hebben de weg gisteravond afgesloten en zijn nu druk bezig de weg weer veilig te maken. Volgens Peters van de provincie zijn de wegen op dit moment veel te gevaarlijk. Er zijn rond de vijf bomen die door een flink pak sneeuw bijna zijn omgevallen.

De gemeente Elburg laat weten dat de wegen dinsdag mogelijk in de avond weer begaanbaar zijn. De provincie laat weten dat de werkzaamheden rond de wegen zeker tot 16:00 vanmiddag gaan duren. Meerdere werknemers zijn daar op dit moment gevaarlijke takken en of bijna omvallende bomen aan het omzagen of snoeien.