Scholen dicht door gladheid; petitie voor ijsvrij in Barneveld

BARNEVELD - De Jacobus Fruytier scholenmeenschap houdt vandaag in Apeldoorn en Uddel de deuren gesloten vanwege de weersomstandigheden.

'Apeldoorn en Uddel liggen in een bosrijke omgeving', meldt de school. 'We begrepen dat de brandweer al verschillende keren is ingezet voor sneeuwbelasting bij de bomen en daarom vinden we het niet veilig voor onze leerlingen om op de fiets te komen. Ook de fietspaden zijn niet schoon.'

Later beginnen is geen optie, zegt de school, omdat bussen niet later ingezet kunnen worden. Woensdag wordt iedereen wel weer gewoon op school verwacht.

Handtekeningen voor ijsvrije dag

Leerlingen van het Johannes Fontanus College (JFC) in Barneveld hebben de 'macht van de grote getallen' aangegrepen om dinsdag een ijsvrije dag af te dwingen.

Op het internet zijn scholieren een petitie gestart. '12 december moet het JFC vrij krijgen vanwege het weer, want het is zeer onveilig', luidt de petitie.

Dinsdagochtend vroeg stond de teller op 2165 digitale handtekeningen. Petitie of niet, de school geeft de kinderen dinsdag geen vrije dag. 'Leerlingen kunnen dan in het licht naar school komen', meldt de schoolleiding op haar site.

Maandag mochten de leerlingen na het vijfde lesuur naar huis vanwege het slechte weer.

Eerste uur vrij in Elst

Het Over Betuwe College in Elst heeft de leerlingen net als het JFC het eerste uur vrij gegeven.

