Leerlingen willen ijsvrij en starten petitie

BARNEVELD - Leerlingen van het Johannes Fontanus College (JFC) in Barneveld hebben de 'macht van de grote getallen' aangegrepen om dinsdag een ijsvrije dag af te dwingen.

Op het internet zijn scholieren een petitie gestart. '12 december moet het JFC vrij krijgen vanwege het weer, want het is zeer onveilig', luidt de petitie.

Maandag rond 23.30 uur stond de teller op 2140 digitale handtekeningen.

De school geeft de kinderen dinsdag geen vrije dag, staat op de website van het JFC. Wel vervallen de lessen in het eerste uur. 'Leerlingen kunnen dan in het licht naar school komen', meldt de schoolleiding op haar site.

Maandag mochten de leerlingen na het vijfde lesuur naar huis vanwege het slechte weer.

Eerste uur vrij in Elst

Het Over Betuwe College in Elst heeft de leerlingen net als het JFC in het eerste uur vrij gegeven.