Polman en Knippenborg met hakken over de sloot door op WK handbal

ARNHEM - De Nederlandse handbalsters, met Estavana Polman uit Arnhem en Lynn Knippenborg uit Zieuwent in de selectie, hebben zich bijzonder moeizaam geplaatst voor de kwartfinales van het wereldkampioenschap in Duitsland.

De vrouwenploeg van bondscoach Helle Thomsen plaatste zich in Magdeburg pas na een verlenging tegen Japan voor de kwartfinales. Oranje won uiteindelijk met 26-24.



Het duel ging de hele wedstrijd gelijk op, waarbij Nederland de meeste kansen kreeg, maar veel missers noteerde. Na de reguliere zestig minuten stond er 20-20 op het scorebord. Bij de rust was de stand ook al gelijk (10-10).



De tegenstander in de kwartfinale is Tsjechië, dat Roemenië uitschakelde (28-27). Nederland verraste twee jaar geleden op het WK in Denemarken met de zilveren medaille.

