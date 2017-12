'Het was een hele harde klap', luifel Aldi houdt het maar nét

'Het was een hele harde klap', vertelt plaatsvervangend filiaalmanager Richard Koningen. 'Het was anders dan alle pallets die wel eens omgevallen zijn. Je voelde de trilling door je lijf gaan.'

Bekijk de beelden (tekst gaat verder onder de video)

De brandweer heeft maandagmiddag een gat gemaakt in de luifel zodat de sneeuw weg kon. Een pallet op een vorkheftruck houdt de luifel voorlopig op zijn plaats.

Later deze week wordt het dak gerepareerd. De winkel is wel gewoon open, voor winkelend publiek is er geen gevaar.