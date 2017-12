Nieuwe versie van apenkooi: de bananen vliegen om je oren

Een parcours van een paar banken en een hoge kast is voor leerlingen van groep 7 en 8 misschien niet meteen het meest uitdagende parcours. Maar het wordt anders met een Hololens, een mixed reality-bril van Microsoft.

Met zo'n bril wanen de leerlingen zich ineens in een jungle met langszwiepende lianen en apen die bananen gooien. Die moeten ze zien te ontwijken om zoveel mogelijk diamanten te verzamelen.

Mixed reality lijkt op op virtual reality, maar het grote verschil is dat bij mixed reality de echte wereld gewoon zichtbaar blijft. 'Als de leerlingen het parcours doorlopen zien ze door de bril gewoon de banken, de matten en de kast. Maar daaroverheen ligt de virtuele junglewereld. Als ze de echte wereld niet meer zouden zien zou het te gevaarlijk worden om het te gebruiken in de gymlessen', legt Cindy Satter uit.

Gamen versus sporten

Het spel werd bedacht door gymdocente in opleiding Cindy Satter. De 22-jarige HALO-studente wilde tijdens haar afstuderen onderzoeken hoe ze kinderen meer plezier in het gymmen kan geven, vooral kinderen die liever achter de spelcomputer actief zijn dan in de gymzaal.

Cindy benaderde verschillende ontwikkelaars van computerprogramma's, waaronder het bedrijf Breinwave. Die waren meteen enthousiast en nu is Cindy de eerste gymdocente die in dienst is bij een softwarebedrijf.

Diamanten aantikken

Met haar speciale bril en spel gaat ze momenteel verschillende scholen langs om het spel met basisschoolleerlingen te spelen. De leerlingen van de Ireneschool in Ermelo zijn één van de eerste leerlingen die hologym testen.

'Ik zie lianen...wow wat is dit moeilijk,' zucht Zoë als ze haar eerste obstakel probeert te nemen. Freek is meteen na afloop dolenthousiast: 'Dit is veel leuker dan gewoon apenkooi, vooral het tikken van de diamanten was leuk.' Meester Guido Weick van groep 8 doet ook mee. 'Je waant je echt in een andere wereld, heel leuk.'

Mixed reality

De komende periode bezoekt Cindy meerdere scholen met de speciale bril. Haar missie is om zoveel mogelijk kinderen weer plezier te laten beleven in gymmen. Het bedrijf achter het concept zal daarna kijken op welke manieren ze de bril nog meer kunnen inzetten.