Deel dit artikel:











Chique etentje gaat niet door, daklozen wacht heerlijke maaltijd Foto: Omroep Gelderland

APELDOORN - Het jaarlijkse Fonds Slachtofferhulp Wintergala, in Paleis Het Loo in Apeldoorn, is maandagavond afgelast. De extreme weersomstandigheden waren voor de organisatie reden het gala niet door te laten gaan.

Voor het menu waren honderd genodigden. En er waren de nodige voorbereidingen getroffen. De chef van Bilderberg Hotel De Keizerskroon hoeft het eten niet weg te gooien. 'We schenken het diner aan dak- en thuislozen', vertelt Carla Maessen namens het hotel. 'Morgen maakt onze chef het diner af en wordt het aan de mensen van Omnizorg Apeldoorn geschonken.' Maessen deed een oproep via Facebook om mee te denken over een goede bestemming voor al het overbodig geworden eten. 'Daar kwam veel op binnen', vertelt ze. De dak- en thuislozen kunnen dus op een lekkere maaltijd rekenen. 'Er staat onder meer eend op het menu', verklapt Maessen alvast. Bloemstukken De bloemstukken, waarmee Paleis Het Loo zou worden gedecoreerd, worden geschonken aan cliënten van Casa Bonita, locatie van Zorggroep Apeldoorn en omstreken, om hen alvast in de kerstsfeer te brengen. Prof. mr. Pieter van Vollenhoven is de oprichter van Fonds Slachtofferhulp Wintergala. Reageren op dit bericht? Mail naar omroep@gld.nl