Brandweer voorkomt instorten kalverenschuur, dieren veilig

NIJKERK - De brandweer heeft maandagavond kunnen voorkomen dat het dak van een kalverenstal in Voorthuizen is ingestort. Het dak van de stal aan de Prinsenweg dreigde te bezwijken onder het gewicht van de sneeuw.

De brandweer heeft met een hoogwerker en een tankautospuit zo snel mogelijk de sneeuw van het dak gespoten en het gewicht op het dak verminderd. Het dak is behoorlijk doorgebogen.

Volgens eerste berichten stonden er een paar honderd kalveren in de schuur. Die bleven ook binnen staan. 'Je moet de dieren uit de stal halen en ze moeten ook ergens heen. Het is op dit moment niet veilig om de stal te betreden', zegt een voorlichter van de brandweer.

Twee schuren in Stroe

Opmerkelijk is dat het de derde schuur in 24 uur is die problemen heeft met het gewicht van sneeuw op het dak. Gisteren stortte ook het dak in van een lege stal aan de Stroeërweg in Stroe. Volgens de boer wordt het dak van de 30 jaar oude schuur herbouwd.

Foto: De ingestorte stal aan de Stroeërweg in Stroe.

De brandweer wist zondagavond te voorkomen dat het dak van een andere stal in Stroe in zou storten.

